LOGRO BOLIVARIANO: Médico Integral Comunitario logra diferenciar entre el peroné y el pulmón izquierdo

Este viernes hubo cohetes en el cielo por otra increíble hazaña bolivariana. La celebración comenzó luego de que José Martínez, un médico integral comunitario de la comuna del pueblo de la revolución, pudiera diferenciar entre el peroné y el pulmón izquierdo luego de 3 arduas y largas jornadas de rascarse la cabeza.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la casa/consultorio/quirófano/venta de licor por las noches de Martínez, para conversar un poco con el… ¿médico? sobre su destacado progreso en el estudio anatómico: “Bueno, lo logré, compa, después de varios días d´ndole duro a ese coco lo logré y por eso estoy tan feliz. Tú sabes que hasta ahora somos más de 350.000 médicos graduados en lo que va de año; algunos son tan buenos que en el primer semestre ya se gradúan de médicos de una, lo único que tienen que hacer es un examen que tiene una pregunta secreta. No, no lo puedo revelar, pero ahí les va una pista… tiene que ver con los huesos. Yo lamentablemente no lo pasé a la primera pero ya lo logré, me gradué en apenas 3 meses; ayer me colocaron una medalla por ser el primero en diferenciar el peroné y el pulmón izquierdo. Muchos no entienden cómo logré resolver tan difícil desafío, son tantas similitudes entre esos dos órganos… o sea, me da mucha pena hablar bien de mí mismo pero es que coño, me aprendí la diferencia porque estudié que jode. Casi que me siento un prodigio”, finalizó Martínez, mientras le preguntaba a nuestro pasante si podía aprender a usar su bisturí con él.