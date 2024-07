Confunden entierro malandro con desfile del día de la Independencia

El pasado 5 de julio, los habitantes de Caracas quedaron sorprendidos al presenciar una inesperada escena: una multitud de motorizados con chaquetas tricolores, banderas al viento y botellas de anís con yogurt realizando acrobacias en las calles. Muchos pensaron que se trataba de un entierro malandro, pero la realidad fue aún más sorprendente y preocupante: era el desfile oficial del día de la Independencia.

La señora Gladys Oropeza, quien tuvo que recurrir a una limpieza ocular con cloro tras el incidente, nos narró sus terroríficas impresiones: “¡Ay, fue espantoso! Todos pensamos que era un entierro malandro y ya estábamos asustados porque esos sí que vienen a aterrorizar, disparan al aire, roban y ponen música de Nacho. ¡Imagínense nuestra sorpresa al descubrir que se trataba de un desfile militar! ¡Casi me da un infarto! Salimos corriendo a refugiarnos en casa. Yo incluso prendí un palo santo por si acaso, para ahuyentarlos. No vaya a ser que me vean cara de opositora y me metan en un calabozo por diversión”, afirmó la señora Oropeza, quien prefiere enfrentarse a un malandro antes que a un militar.