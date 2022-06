Hermoso arte en café no disimula el hecho de que sabe a culo

Para algunos, la apariencia y la textura es fundamental, para otros el sabor es lo único que importa. No, no estamos hablando del fetichismo por los pies, sino del café. El día de hoy, en la cafetería “Caricuao Coffee” se estampó un café con el arte de la “Noche Estrellada”, que aunque estaba hermoso, no disimuló que el café sabía un poco a culo.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el lugar de los hechos para entrevistar a la víctima del café estrellado, el señor Rodolfo Paredes, quien comentó: “Mira, muy bonito el diseño y todo de verdad, pero prefiero el café molido que vendían por la casa por allá en la crisis el 2017, a ese café le echaban hasta caraota molida y estaba más rico que este. No puedo expresar lo maluco que está, me hubieran dicho que era de colección y no le pasaba la lengua. Se los digo sinceramente si el autor de la obra, el pana Vicente van Gogh, hubiera probado este café capaz destruía la noche estrellada de la arrechera”, finalizó Paredes mientras nuestro pasante le aseguraba que él café no estaba tan mal si lo comparaba con un trago de malta con leche.