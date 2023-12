Miliciano se pone a las órdenes de Maduro para defender el Esequibo con su palo de reglamento

Uno de los milicianos más hábiles en organización de reuniones sociales para la repartición de proteína de origen aviar (cuidar la cola del pollo), Aquiles Carrizal, anunció que su líder, comandante en jefe y Backyardigan favorito, Nicolás Maduro, cuenta con todo el apoyo de él y su palo de reglamento para defender el Esequibo.

Mientras le sacaba filo a su arma y cubría algunas partes con teipe para no clavarse astillas, Carrizal se dirigía al mandamás del Partido Socialista venezolano: “Buenas tardes, señor presidente, aquí estamos rodilla en tierra con usted, pero sólo metafóricamente porque me duelen mucho las articulaciones y el sueldo que me pagan no alcanza para ir a un doctor, pero tranquilo que yo sé que eso es culpa de las sanciones y no del chavismo y sus 13 millones de camionetas último modelo. Ya puse a la orden mi palo de reglamento con mira térmica para lanzarlo bien duro a todo aquel que quiera quedarse con el Equesillo (sic), que es bien sabido que es de todos los venezolanos pero solo los chavistas. Además, ya tenemos lista una flota de patinetas penny, 3 monopatines y un monociclo blindado, listos para la batalla siempre y cuando sea en piso liso, preferiblemente mármol o cemento pulido, porque ya en tierra no ruedan mucho. Lo que si funciona en tierra, mar y aire son estos fusiles de cartón piedra que encontré en el arsenal, así que me avisa si los necesita para ir cargándolos con cartuchos de papel maché”, sentenció el funcionario antes de ir a lavar un tanque, concretamente uno de azul de agua que un general quiere instalar en su casa.