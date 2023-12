“Las mujeres de ahora no quieren tener hijos”, dice señor que no reconoce a los suyos

Orlando Gutierrez, un desempleado de 47 años con al menos cinco hijos sin reconocer en diversos estados del país, expresó abiertamente su opinión al respecto de las nuevas generaciones, específicamente las mujeres, porque según él “ya no quieren parir como antes”.

“Es que ya las mujeres de ahora no quieren tener hijos, ponen puras excusas dizque de la crianza, la plata y no sé qué loqueras más, como si eso fuera un impedimento”, aseguró Gutierrez. “En mi época uno preñaba a las mujeres y parían sin chistar, se hacían cargo de los carajitos como tiene que ser. Ahora andan todas histéricas y que de que los embarazos tienen que ser planificados y no sé qué vaina, nojoda. ¿Nunca escucharon que el carajito viene con una arepa debajo del brazo? Mírenme a mí, mis padres me tuvieron a los coñazos y salí perfecto”, concluyó Gutierrez mientras escuchaba música de Paul Gillman dejando en evidencia que no está perfecto en ningún sentido.