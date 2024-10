El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) demostró una vez más que se mantiene a la vanguardia en la creación de nuevos métodos de tortura física, psicológica y espiritual. Esta mañana comenzaron a proyectar la película Joker: Folie à Deux las veinticuatro horas del día en su sede de El Helicoide, donde los presos políticos serán obligados a verla hasta que confiesen crímenes que no han cometido.

Las funciones tomarán lugar en la nueva sala de cine del recinto, la cual anteriormente fungía como el cuarto de Elías Jaua desde que está desempleado, según nos explicó el agente José Ramón Sulbarán Sulbarán Hurtado: “Ciudadano, como podrá observar con sus propios ojos que no sé por qué no le han sacado, acondicionamos este cuarto de tipo habitáculo con dos sillas Herman Miller para los agentes de turno y 794 clavos en la superficie horizontal conocida como piso para que se sienten todos los detenidos fascistas traidores a la patria a ver este filme cinematográfico musical protagonizado por Joaquín Phoenix, Lady Gaga y Roque Valero. Esta película es considerada por las mentes más brillantes de nuestra generación como las peores dos horas que un ser humano jamás podría ver. Incluso peor que El Conde Jones, por si quedaba duda del nivel de tormento del que estamos hablando. De esta manera no solo alcanzamos la máxima tortura física y emocional, sino también espiritual, pues escuchar al Guasón cantando ‘Mi Niña Bonita’ escapa de desquebrajar el alma de cualquier individuo”, aseguró Sulbarán, mientras repartía tequeños hechos en AirFryer a los detenidos para extraer muelas mucho más rapido.