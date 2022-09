Maduro se queja de la pésima gestión del gobierno de Maduro

El día de ayer el mandatario y autoproclamado Primer Cicciobello tamaño real del país, Nicolás Maduro, aseguró en cadena nacional que ya está harto de que los funcionarios a los que él mismo dio poder para robar, roben en su cara. Maduro fue enfático al asegurar que esta actitud no puede continuar, a pesar de que es él mismo quien lo permite.

“Ustedes me van a disculpar, pero en los últimos 9 años yo no había visto en este país un gobierno tan malo como este. Compañeras y compañeros de la República: no puedo creer que estén robando como lo están haciendo, yo sé que este trabajo es complicado y la mano pica, porque hay dinero de por medio, pero por favor, no lo hagan tan evidente” aseguró el catador #1 de empanadas de cazón, Nicolás Maduro, mientras seguía regañando a sus funcionarios: “si yo fuera otro, los botara a todos de sus cargos; pero yo soy un creyente en el perdón, en que a las personas que tienen un tropiezo y dos y tres y quinientos hay que darles hasta mil oportunidades. Todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre familiar y yo veo a este gobierno como una gran familia, y uno no anda por la vida encarcelando a los tíos o a los abuelos, ¿verdad? Por eso les aseguro que no haré nada al respecto, pero no está de más decirlo, para que la gente vea que sí estoy un poco molestico con ustedes” afirmó Maduro, segundos antes que un ministro le robara el micrófono.