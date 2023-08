Fanáticos no se explican como Luis Miguel a sus 53 años se puede ver como un hombre de 53 años

El aclamado cantante méxicano Luis Miguel regresó a los escenarios con una gira mundial. Sin embargo, no ha sido su espectacular voz, ni sus brillantes carillas las que se han robado el show, sino su aspecto. Miles de fanáticos que asistieron a sus conciertos, aseguran que el Sol de México en el escenario no es el verdadero, sino un doble, puesto que es imposible e inconcebible que un señor de 53 años tenga el aspecto físico de un señor de 53 años.

Logramos hablar con Ariadna Martínez, una joven de 29 años que se volvió fan del intérprete de “La Incondicional” luego de ver la serie en Netflix: “Yo te digo una cosa, yo nunca lo he visto en persona ni nada, pero es imposible que ese que está en el escenario sea el Luis Miguel de verdad. O sea, ¿le viste la cara? Parece un señor y tiene hasta canas, no se parece en nada. Ayer estaba viendo un video en YouTube de un concierto en vivo que hizo en 1989 y lo comparé con los TikToks de los conciertos nuevos y nada que ver, pareciera que hubiese envejecido como 34 años, o sea una vaina completamente imposible. Eso sí, súper parecido a la serie, pero alcanza mejor las notas lo cual me hace dudar. No sé, también puede ser que el de verdad esté detrás de la tarima o algo”, concluyó Martínez, quien está convencida que Diego Boneta es Luis Miguel.