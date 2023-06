Alertan de derrame de agua en el Lago de Maracaibo

El Lago de Maracaibo, catalogado como una de las siete maravillas naturales del mundo según una encuesta realizada en Maracaibo, ha sufrido cientos y hasta miles de derrames a lo largo de la semana pasada, desde barriles de petróleo y desechos radioactivos hasta cargamentos enteros de salsa tártara. Sin embargo, ninguno ha sido tan trágico para el ecosistema de esta masa permanente de líquido no identificado como el más reciente, un derrame de agua.

Enderson Orozco, capitán del peñero que se encontraba transportando un cargamento de agua mineral desde Ciudad Ojeda hasta Maracaibo cuando se hundió repentinamente, explicó lo sucedido: “Verga papi, yo venía tranquilito en mi peñero dándole full mecha a ese motor, porque vos sabéis que uno no puede pasar mucho tiempo cerca del agua del lago porque es peligroso. Bueno, de repente cuando miro hay un delfín de tres cabezas que viene hacia mí, yo como pude traté de esquivarlo pero el mardito me mordió el peñero y se me hundió la verga esta con toda la mercancía que traía, chico. Menos mal ya venía medio cerca de la orilla porque me tocó nadar como si fuera el Michael Phelps de San Francisco para salir del lago”, aseguró Orozco, mientras le salía un tercer brazo en la espalda.

Por su parte el ministro de Ecosocialismo, Josué Alejandro Lorca, se pronunció ante lo sucedido: “Ya contactamos a las autoridades pertinentes para solucionar esta trágica y abominable crisis ambiental. Vamos a verter aproximadamente 50.000 barriles de petróleo en el área afectada con la finalidad de diluir esa cochina agua imperialista que está dándole respiro a los indeseables peces capitalistas del lago”, concluyó el ministro.