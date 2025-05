INCREÍBLE: Llega un equipo de rescate internacional a extraer refugiados en Caracas antes que el agua en Caracas

Un equipo de rescate internacional llevó a cabo esta semana una operación encubierta en territorio venezolano, logrando evacuar a los cinco opositores que se encontraban refugiados en la embajada argentina en Caracas sin que las fuerzas de seguridad del régimen se dieran cuenta, todo esto antes de que llegara el agua a la ciudad de Caracas.

Sacamos a patadas a nuestro pasante subpagado a la calle en busca de declaraciones, donde se consiguió con el señor Orlando Mendoza, un caraqueño de 63 años, quien nos ofreció sus impresiones: “La operación esa estuvo bien buena, creo yo, no he leído mucho. Lo arrecho es que James Bond llegó pa’ esta vaina primero que el agua, ¿ah? Uno bañándose con un potecito de mantequilla, recogiendo el agua del aire acondicionado y de paso cargando tobo parejo a esta edad, y resulta que por ahí estaban Tom Cruise y el catire de Kingsman sacando a esa pobre gente de la embajada. Que locura, chico, ¿no te digo yo? Me parece muy bien, lo que pasa es que conchale, uno se sorprende, ¿no? Hidrocapital no ha podido echarle tirro a un tubo en 25 años y esta gente haciendo misiones de Casino Royale. Para que veas cómo estamos tan atrasados en este país”, aseveró Mendoza, mientras le pasaba la mano por el sobaco a nuestro pasante subpagado para robarle el poco desodorante que tenía puesto, pues no ha podido bañarse.