OPSU lanza prueba para saber a qué país vas a emigrar

La Oficina de Planificación del Sector Universitario —conocida en liceos, colegios, prograduaciones y parasistemas como “OPSU”— anunció esta tarde la Prueba Migratoria, un nuevo examen que realizará a partir del próximo año escolar junto a la prueba vocacional. A través de este instrumento, la OPSU pretende orientar al estudiante sobre cuál será el mejor país para su emigración.

César Gabriel Trómpiz Cecconi, director de la OPSU, dio más detalles sobre esta nueva herramienta de orientación que ofrecerán a los bachilleres: “Estamos muy emocionados por poder ofrecer esta nueva prueba gratuita a todo aquel graduando que quiera continuar su educación. Nuestros estudios demuestran que ahorita todos dicen que quieren ser estudiantes de nuevo, pero después en sus años de carrera van a decir que mejor era no estudiar. Por eso esta nueva prueba migratoria será como el sombrero sorteador de Harry Potter. Dependiendo de tus cualidades, ambiciones y nacionalidades que tengas, la prueba arrojará los 5 mejores países a donde podrás emigrar para hacer ya sea un diplomado, una carrera de verdad o uno de esos ‘cursito de inglés’ donde vas a aprender de todo menos inglés. Puede que no te salga el país de tu preferencia, pero será lo mejor para tí. Por ejemplo, si eres español puede que España no sea el mejor lugar, si quieres estar empleado. Si por otro lado no tienes pasaporte europeo, tranquilos porque ofrecemos grandiosas opciones como Rusia, China, Cuba, Irán, Irak, Algeria y Qatar. ¡Los esperamos!”, concluyó Cecconi, quien aún no sabe que la plataforma de la OPSU no ha funcionado desde 2013.