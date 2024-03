A 5 años del apagón nacional joven al que se le quemó la nevera acepta que lo material no se recupera

Hoy se cumplen 5 años desde aquel 7 de marzo del 2019, en el que un fallo de Corpoelec —como se hizo costumbre— dejó al país entero sin electricidad durante cinco, seis, o hasta ochocientos setenta y cuatro días, esto dependiendo de si vivías en Caracas o tenías la mala fortuna de ser del interior del país.

Para Jesús Lozada fue un evento completamente inolvidable, no sólo porque le tocó utilizar todo lo que aprendió viendo A Prueba de Todo de Bear Grylls a través de los años, sino porque fue la fecha exacta en la que se le quemó la nevera y hoy, 5 años después finalmente aceptó que lo material realmente no se recupera.

“A mí siempre me enseñaron que lo importante es la salud porque lo material se recupera, pero después de ese apagón no tengo ni lo material ni mi salud mental”, explicó Lozada, mientras observaba su nevera quemada. “Ese dicho no aplica para los que tenemos prácticamente toda nuestra vida viviendo en chavismo, a menos que seas enchufado, en ese caso todo se te multiplica gracias al arte de la corrupción. Pero en mi caso ya son cinco años que no guardo un quesito o un kilo de carne en la nevera. Aquí en la casa lo que tengo son puras lentejas del Clap y harina Maseca para tapar un hueco en la pared”, finalizó Lozada, mientras intentaba estafar a alguien vendiendo la nevera quemada por Marketplace para irse por el Darién.