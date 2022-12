Papá tiene la difícil tarea de explicarle a su hijo que este año no hay regalo porque Santa le apostó a España

Carlos Fernández, un orgulloso padre de un hijo y amante de 7 “tóxicas”, tuvo que asumir una muy difícil y dolorosa tarea: le explicó a su hijo de 8 años que, lamentablemente, este año Santa no le iba a poder traer su regalo de navidad porque tras ver una repetición del España 7-0 Costa Rica, le apostó todos los aguinaldos a que España le ganaba a Marruecos.

Tras sobornar al joven Carlitos Fernández con un Max Steel viejo, accedió a contarnos lo sucedido: “Bueno mi papá llegó y me dijo que Santa estaba muy arrepentido, pero que no me iba a poder traer los regalos que yo pedí este año porque Santa había cometido un error muy grave. Me dijo que Santa tiene problemas de apuestas y que por eso la señora Santa dejó a Santa, y que Santa había recaído en sus problemas de apuestas, entonces Santa se gastó los aguinaldos apostando a que España iba a ganar, entonces ahora Santa está muy triste y puede que empiece a beber otra vez, porque Santa es alcohólico, y que por eso también lo dejó la señora Santa. Y que también tenía otro problema que le gustaban mucho las putas, y por eso también lo dejó la señora Santa. Y al final me dijo que Santa me ama mucho y me pidió prestados 15 bolos”, concluyó el joven Carlitos, quién desde los 5 años sabe que Santa son sus papás.