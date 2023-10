Vuelven los vuelos directos Miami - Caracas pero no los Caracas - Miami

El gobierno de Estados Unidos le dió buenas noticias a los turistas venezolanos esta tarde, anunciando finalmente la reanudación de los vuelos Miami – Caracas totalmente gratis, con el único requisito de que deben de haber entrado a Estados Unidos escapando de una dictadura. Sin embargo, los vuelos del trayecto Caracas – Miami seguirán cerrados hasta nuevo aviso.

La aerolínea a cargo de esta nueva ruta será Conviasa, por lo que su director ejecutivo y fanático de joderle la paciencia a los venezolanos, Ramón Velásquez nos explicó más en detalle la situación: “Tras un arduo trabajo de negociación finalmente logramos que el gobierno de Estados Unidos nos habilitara está super importante ruta turística directa desde Miami hasta la hermosa ciudad de Caracas. Lo mejor es que va a ser totalmente gratuita para todos nuestros compatriotas que llegaron a los Estados Unidos y no lograron conseguir un buen abogado para que les aprobaran el asilo, pero no importa, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos para entregarles su tobo de agua para que bajen el baño, y les vamos a dar su paquetico de pilas AAA para que le pongan a su linterna cuando se vaya la luz. En cuanto a la ruta Caracas – Miami, por los momentos no tenemos respuesta, pero igual ofrecemos la opción con escala Caracas – Turquía – China – Irán – Turquía – Rusía – Turquía – Miami”, concluyó Velásquez, mientras saltaba en paracaídas de un vuelo de Conviasa al que le falló el motor.