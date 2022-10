Protección Civil recomienda empiernarse rico para no ser afectado por la lluvias

Hoy llovió mucho y el cuerpo de bomberos lo sabe, ya que la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, recomendó como medida principal para estas lluvias empiernarse, ver una película en Netflix, o el techo si no tienes luz, y no salir de casa.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a salir de su casa en patines hasta la sede de protección civil en Baruta a entrevistar a Álvaro López, protector al mando: “Uuff este clima está sabroso para echar un camaroncito, nosotros como protectores civilizados podemos decirles que todo está bajo techo y bajo control, bueno, la verdad es que yo no he salido de aquí ¿ustedes creen que me voy a exponer? No vale, ese sueldo no da para eso. Mi recomendación desde el corazón es que dediquen este día para tener tiempo de calidad con su pareja, y si no tienen pareja, pues con una almohada que se les resbale pero quedense en casa porque con esta lluvia no podemos ir a rescatar a nadie porque no hay paraguas”, finalizó López en pijamas mientras se ponía su mantita.