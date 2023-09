Joven indeciso entre mantener perro o criar a malagradecido que va a hablar paja de él con su psicólogo en 25 años

Sergio Castillo y su novia Andreina Vargas, de 29 y 28 años respectivamente, son una pareja que estaría a punto de comenzar una familia. Sin embargo, la actual economía del país los está haciendo considerar que tal vez sea mejor idea mantener un perro, en vez de criar a un niño al que probablemente van a traumar y terminará hablando paja de ellos con su psicólogo dentro de unos 25 años.

Conversamos con Castillo, quien gracias a su trabajo como programador para una empresa extranjera aún puede costear el alimento de un perro: “Chamo es que la vaina está ruda, yo no estoy en contra de tener un hijo ni nada, pero adoptar un perro sería menos trabajo. Tal vez me lleve al borde de la quiebra, pero es que un hijo me llevaría a niveles económicos de Venezuela en 2017. Olvídate de los pañales, porque eso con un trapo se soluciona, ¿pero tú has visto el precio de los útiles escolares?, ¿los uniformes?, ¿los juguetes de Peppa Pig? Me sale mejor adoptar un perro callejero. De paso uno tiene una salud mental bien chimba y cuando lo tratas de hablar en tu familia te dicen que eres gay o cosas así. Yo no quiero tener la responsabilidad de crear todos esos traumas involuntarios a otro ser humano para que después se gaste el sueldo en terapia hablando paja de uno con un psicólogo chismoso ahí. No papá, mejor busco una mascota que esté feliz haciendo pupú en las camas. Su único trauma va a ser cuando conozca a la vieja del condominio”, concluyó Castillo, mientras gastaba su sueldo comprando EA FC24 porque no tiene responsabilidad con ningún muchacho.