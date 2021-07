Maduro pregunta a las hermanas Schwarzgruber si harán un concurso para ganar vacunas

Este domingo las redes sociales se convirtieron en un terreno polémico tras un vídeo donde las actrices venezolanas que fueron relevantes por actuar en 2003, Patricia y Erika Schwarzgruber sorteaban 3 pruebas PCR. Luego de este evento, el presidente del club de fans de Pocoyó, Nicolás Maduro, aprovechó la cadena nacional para preguntarle a las hermanas si harían un concurso para regalar vacunas y cómo puede participar el gobierno venezolano para ganar.

Nicolás Maduro, quien es la única persona que es capaz de etiquetarte en un concurso por un full day en La Orchila ofreció declaraciones en cadena nacional con ministros, militares y ministros que son militares: “Yo siempre he participado en muchos concursos y concursas, ¿verdac? (sic) Pero como nunca gano, me desanimo, ustedes saben la desilusión que es no ganar un barco de sushi de diablito, arequipe y pollo a la brasa. Es más, no hablemos de eso que me da hambre otra vez. En fin, este concurso me pareció importante para las mujeres, hombres, niñas, niños y Roque Valero del país, por eso creo yo que me pareció adecuado preguntarle a esas dos buenas muchachas si tenían por ahí algún sorteito de vacunas, si son Pfizer o Moderna mejor, porque esas nos las tienen bloqueadas, solo pueden traerlas los bodegones. Además aprovecho para felicitar a estas dos hermanas que andan rifando servicios médicos, así hacemos nosotros con el plan de vacunación y nos ha ido de maravilla, ¿verdac Cilia?”.