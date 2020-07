Conatel ordena a RCTV transmitir barras de colores en su app

Tras el lanzamiento de la plataforma de streaming de RCTV, muchas personas han exigido a Radio Caracas Televisión ofrecer en su app nuevas películas, precios bajos y series que den risa otra vez ‘como antes’. Hoy, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) se suma al coro de voces que piden un contenido diferente, al publicar un documento en donde ordenan al naciente servicio de streaming a transmitir barras de colores para ‘recordar los buenos tiempos’.

El actual presidente de Conatel, Jorge Elieser Márquez, comentó sobre la acción tomada mientras mandaba un mensaje por Whatsapp a Winston Vallenilla preguntándole si ya se había bajado el app: “Seré honesto, la verdad quería mandar a cerrar la aplicación en cuanto me enteré. No por nada malo sino porque, según me cuentan los antiguos presidentes de Conatel, fue ‘un vacilón’ cerrar ese canal la primera vez y quería revivir ese momento de gloria. Cuando vi que era imposible (por ahora) me vi obligado a escoger la segunda mejor opción: ordenarlos a transmitir la muy odiada barra de colores. No pedí mucho, incluso les dejé escoger si poner el pitico de fondo o no, alguito de libertad les dejé, no como en 2007, jeje. Además, ni que fuese estática. Eso sí es tremenda ladilla. Solo les pido poner esa pantallita por un tiempito, 24 o 17.520 horas, más o menos. No sé, aún no he decidido. Que pongan eso en un loop mientras decido. Lo que sí me importa es que no dejen que la gente vea ‘La Mujer de Judas’. Perdí años de mi vida viéndola y el final es malísimo, no les haré más spoilers”, concluyó Márquez, quien está pensando en ordenarle a Netflix que elimine a Stranger Things de su catálogo “porque es una serie demasiado complicada de ver”.