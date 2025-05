EE.UU agiliza deportaciones con catapulta en la frontera

El odio de Donald Trump a los venezolanos no cesa, por lo que el presidente de Estados Unidos ha decidido agilizar las deportaciones de venezolanos, venezolanas y caraqueños con catapultas en las fronteras de la nación americana.



Todd Lyons, cazador de inmigrantes a cargo del Instituto de Catapultas para Emigrantes (ICE), dijo: “Este proceso de deportación está inspirado en Angry Birds, pero en vez de lanzar pájaros lanzamos gente y también miembros del Tren de Aragua. Mi sueño es que EE.UU se quede sin latinos y seamos puros americanos que no saben sembrar ni un germinador de caraotas para que podamos alimentarnos solo de hamburguesas. Mi parte favorita es cuando fallamos y los mandamos a un país que no es, pero es que al final todos los méxicos son lo mismo; México del canal de Panamá, México de garotas, México de arepas o México de trata de personas, es decir, México México. Que fea la trata de personas, ¿cómo puede existir gente que use seres humanos como moneda de cambio?” concluyó Lyons antes de cambiar 140 deportados por un descuento en tarifas de importación.