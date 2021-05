Escolta tranca autopista para que jefe no pierda cita con stripper

Un gran embotellamiento se generó este jueves en la autopista Francisco Fajardo en Caracas cuando “el señor Wirme”, escolta de un empresario del ramo de la exportación de Nutella y Cheerios del país —cuyo nombre mantendremos en el anonimato porque no queremos amanecer en una cuneta de Parque Caiza—, trancó todo el tráfico para que la camioneta 4Runner de su jefe pasara sin contratiempos y así no perderse la cita de emergencia que tenía con su stripper.

Después de tomarse un café con otros escoltas, “Wirme”, que tiene más de 20 años de trayectoria en el resguardo de personas que robaron las arcas del país, comentó al respecto del trancón de la autopista: “Bueno, mi patrón, el que te me viene siendo mi jefe, me comentó que tenía una cita de emergencia con una stripper y coño, a esta hora hay mucho tráfico en la calle, hay que atravesar el KLR en medio de la calle para que los demás respeten que el patrón va a apurado por llegar, ¿qué vaina es? ¿O es que acaso mi patrón no tiene derecho a llegar temprano a la cita de emergencia con su stripper? Por eso de una tranqué todo lo que pude trancar, para que su camioneta agarrara todos los carriles posibles y llegara de una a su burdel favorito. ¡No me digan que se van a quejar por eso también!”, finalizó Wirme mientras apuntaba a un carro que tuvo la osadía de tocar corneta.