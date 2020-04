Niño en clases online lleva 12 días de recreo gracias a CANTV

El actual virus que tiene todos en casa, trabajando en pijamas y gastando horas viendo el Instagram de compañeros de primaria, también hizo que las clases migraran a las aulas online. Sin embargo, a causa de los problemas de conexión a internet en Venezuela, el pequeño Miguel Goncalves de 11 años lleva ya 12 días consecutivos en un recreo indefinido. Su madre se encuentra totalmente desesperada y está considerando pedirle ayuda a las autoridades.

Debido a las fallas de internet que presenta la compañía estatal CANTV los profesores no han podido responder al llamado de Maduro de dar clases por internet. La situación escaló tanto que Miguel no ha visto ninguna clase en dos semanas. “Al principio estaba alegre que mi Miguelito viera sus clases por internet, me pareció súper cómodo. Pero eso no duró ni un solo día. La primera mañana de clases en línea se cayó el internet y no volvió en 2 horas, entonces le dije a Miguelito que era su recreo y se comió todo lo de su lonchera que le había hecho. La situación se alargó más tiempo y me alegré de poder pasar más tiempo con él, ver películas y ver programas de niños que también funcionan para marihuaneros. Fue todo muy chévere hasta que pasaron ya 12 días y ese recreo no ha terminano. No sé cómo ese carajito lo aguantan sus profesores, ni cómo tiene amigos. ¡Qué inmamable! Lo traté de distraer con juegos, libros de colorear, cartas. ¡No me importa que tenga 11 años! Jugamos Poker y todo. ¡Quiero poder ver La Casa de Papel, quiero dejar de gastar megas viendo Instagram pretendiendo que estoy ocupada para ignorarlo! Necesito que CANTV haga algo, sino voy a llamar al FAES ¡Necesito el fin de este recreo!” comentó la mamá de Miguel mientras hacía su novena tanda del día de galletas de avena.