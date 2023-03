María Corina Machado anuncia su apoyo al matrimonio igualitario y señor opositor se ve automáticamente obligado a inscribirse en el PSUV

El anuncio de apoyo al matrimonio igualitario por parte de la precandidata a las primarias de oposición, fundadora de la organización política “Vente“ y compradora número uno de camisas blancas, María Corina Machado, dejó perplejos a miles de sus seguidores más conservadores quienes vieron este gesto como un error, particularmente el caso del señor Carlos Delgado, quién automáticamente se vio obligado a inscribirse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un partido que si comparte su visión de un país sin derechos para la comunidad LGBT y las demás comunidades que no son LGBT.

Delgado, quién ahora tendrá que coser un PSUV encima de su gorra de Make Great America Again, ofreció detalles sobre su desvinculación de los pensamientos de Machado: “Escúchenme bien señores, todo iba bien con María Corina hasta que habló de darle un fulano matrimonio a esa gente satánica e impía genuflexa a izquierdistas de la comunidad LGTB, hasta aquí la sigo, ¡que conmigo que no cuente! Es que fíjate, yo pensaba que ella quería un país que se apoyara en Dios, en las instituciones democráticas, en El Catire de la peluca y que no era que andaba encompinchada con los pedófilos de la agenda progre, el Deep State, los Illuminatis, la gente que anda diciéndote que compres ropa de segunda mano, Obama y Bill Clinto (sic) Pena debería darle a la sinvergüenza esa que ahora le dio por estar apoyando el matrimonio entre dos mujeres, tan sabroso que es un miembro, compadre. Ya mismo me voy a inscribir en el PSUV, ellos si están de lado de los valores de occidente, los valores que te permiten tener más de dos familias siendo casado y el sentido de protección de la familia tradicional venezolana que te permite pegarle a tu esposa cuando llegas borracho a la casa”, sentenció Delgado minutos antes de mandar a todos sus seguidores de Whatsapp a inscribirse al PSUV.