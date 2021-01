«El bitcoin se disparó» dice chamo que no tiene bitcoins

José Ramón Ortiz es un joven caraqueño curioso que se precia de estar siempre al tanto de las noticias del mundo de economía y finanzas. Por eso hoy, tomó la iniciativa de conversar con sus amigos —que parecía más bien un monólogo— sobre el incremento del valor del bitcoin, a pesar de no tener ni 0.000000000000000000000001 btc.

Gracias a un audio filtrado por sus amigos, pudimos escuchar un poco sobre la conversación que tuvo sobre la moneda: “Coño, ¿viste que se disparó el bitcoin? ¡Qué loco vale, está más alto que nunca! ¡Rompiendo récords! Mira, y yo te digo; eso está llegando ya a su tome. Si fuera tú, estaría vendiendo. Yo no puedo vender porque no tengo nada. Todos los bitcoin que tenía los vendí en diciembre para comprar una botella de ron. También leí por ahí que está calculado que llegue a 110.000 a final de año, pero bueno, como no tengo nada debo esperar a que baje de nuevo a cinco mil para comprar ¿A tí te parece posible? Pero, bueno, el que no arriesga no gana. Qué locura lo de la criptomoneda, hermano. Yo me acuerdo que hace 3 años invertí $50 en Aspharmun, otra cripto pequeña que me recomendó alguien en Twitter. Ahorita esos $50 valen $0.02. No fue mi mejor inversión, pero confía en lo que te digo que yo soy un maestro en esto”, concluyó Ortiz, quien todavía no tiene nada de Bitcoins.