Hoy los venezolanos y guatireños tienen la mirada puesta en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. El resultado de la votación tendrá fuertes implicaciones para el país caribeño, pues dependiendo del ganador, el próximo presidente podría no hacer nada o no hacer absolutamente nada con respecto a la situación en Venezuela.

Conversamos con Erwe Von Esse, director de la prestigiosa firma de análisis, Chigüianálisis, sobre las posibles implicaciones que podría tener el resultado de esta elección en Venezuela y el mundo: “Los americanos se encuentran ante una muy difícil decisión electoral entre un criminal convicto que se ha declarado seis veces en bancarrota y una política altamente clasificada que sufre de una terrible condición llamada ser mujer. Aún así, esta reñida contienda tendrá grandes repercusiones en el futuro de Venezuela, ya que ambos candidatos tomaron posturas muy diferentes. Por un lado, Harris aseguró que no hará absolutamente nada y descartó una posible intervención militar en el país. Su mandato muy posiblemente mantenga la misma estrategia que el del actual presidente Biden, quien se ha enfocado en tratar de negociar y persuadir al gobierno de Maduro a aceptar elecciones libres aliviando las sanciones, desbloqueando su cuenta de Habbo Hotel y liberando a Alex Saab porque no paraba de bailar champeta en prisión. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido mayores resultados. Por su parte, el candidato Trump estaría dispuesto a al menos no hacer nada, puesto que actualmente su principal preocupación es deportar migrantes ilegales, deportar migrantes legales y deportar la inflación. Aunque muchos están convencidos de que el exitoso vendedor de merch sí estaría dispuesto a invadir, la realidad es que, en sus propias palabras, está más comprometido con regalarle Ucrania a su gran amigo Vladimir Putin. Más allá de admirar la mano dura de Maduro detrás de cámara, lo más probable es que se comprometa a no crear a un segundo Guaido, porque ya con el primero metido en la cancha de pádel de Mar-A-Lago le basta.”, explicó Von Esse, mientras se rebuscaba en su segundo trabajo como parquero en Las Mercedes.