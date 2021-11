ESPÍRITU NAVIDEÑO: Empresa te dará el generoso aguinaldo de conservar tu empleo

Este viernes la empresa “Explotadores-Marketing Digital 2021” sorprendió a sus empleados con un correo que tenía de asunto la palabra “aguinaldo”. El joven Martín Velázquez, encargado de llevar las redes sociales de 350 clientes, pasear los perros y decirle “amo” al jefe, se indignó al abrir el correo y darse cuenta que el aguinaldo que se prometía era simplemente un mensaje que decía “Feliz navidad, el año que viene seguirás trabajando con nosotros, pasa a retirar una chispita de chocolate del panetón del año pasado, gracias”.

“Me da rabia, uno trabajando todo el año para la empresa y a fin de año no te regalan ni una Coca-Cola sin gas. Pero eso sí, igual no me quedo con esa, mañana en mis 3 minutos libres de la tarde voy a buscar mi chispita de chocolate, no pienso regalarles ni eso a estos malditos explotadores”, aseguró Velazquez, mientras le daba un masaje con aceites esenciales en los pies a la dueña: “La gente me dice que renuncie, ¿pero qué voy a estar renunciando si hay como 3 trabajos en este país que pagan más de $100? No me puedo quejar. Bueno, si me puedo quejar. ¡SÁQUENME DE VENEZUELA, POR FAVOR!”, gritó con dolor Velázquez mientras nuestro pasante envidiaba en silencio su trabajo.