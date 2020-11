Gobierno asegura que cocinar con leña en medio de la sala es 100% seguro

En medio de una severa crisis de gas doméstico, muchos venezolanos han tenido que buscar alternativas para cocinar. En aras de solventar este problema, el gobierno recomendó hoy utilizar leña, un método que aseguran es 100% seguro, hasta en la sala de un apartamento pequeño.

Un funcionario del gobierno —que no vamos a nombrar por miedo a que nos quiten de una vez por todas el agua, la luz, el gas y hasta la leña— fue el encargado de comunicar al público las bondades de la leña para la preparación de alimentos: “Ciudadanas, ciudadanos. He escuchado últimamente algunas protestas de gente que alega que no hay gas y que, por lo tanto, no pueden cocinar. Yo los escucho, este gobierno los escucha. A mí me gustaría poder ayudarlos, me encantaría pero se sale de mis manos. Ahora, ¿qué acciones pueden tomar? Bueno, miren, tienen varias alternativas. La primera es buscarse una casa o apartamento que tenga cocina eléctrica. ¿Qué pasa? Bueno, que si se les va la luz ese es otro cuento, del cual tampoco me puedo encargar. Entonces tienen esta segunda opción, que es usar leña. ¡La leña es buenísima! Es ecológica, es libre de gluten, no produce alergias y hasta sirve para amenazar a un niño si no quiere hacer caso. La cantidad de beneficios que tiene es innumerable, lo único malo es que se produce aquí, no se puede traer importada de China a sobreprecio, pero bueno, no existe un producto perfecto. Y la verdad es que tiene muchas cosas buenas: es fácil de prender, es segura además, la pueden prender hasta en el sala de la casa y ya está. Además te va a quedar como un olor a parrillita sabroso, aunque estés cocinando una pasta con atún. Si se les va la luz no hay problema. Incluso, la luz de la leña puede iluminar todo su apartamento. ¡Y hasta espanta a los mosquitos! ¿Ven? Hay que ser prácticos. Esta es una solución segura y duradera, como una vasectomía”, dijo el funcionario, quien luego añadió que si no estaban 100% convencidos, “hagan como yo y piden delivery”.