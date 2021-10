¡NOOOOO! Cierre de Traki obliga a Sixto Rein a cantar desnudo

Este sábado, la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) —que lamentablemente no tiene nada que ver con el helado sundae— cerró temporalmente las puertas de la franquicia Traki por no vender al precio de la tasa del Banco Central de Venezuela. Esta medida levantó de inmediato la vehemente protesta del cantante Sixto Rein, quien afirmó que cantará desnudo en sus conciertos.

Para hacer un seguimiento de esta noticia enviamos a nuestro pasante subpagado a un concierto del cantante, aunque desconocemos por qué se llevó un sostén en la mano para lanzárselo. Sus razones tendrá. Lo importante es que logró conversar con Rein sobre su posición al respecto del cierre de la popular cadena: “La ropa de ahí era lo único que me mantenía feliz. A mí me están obligando a hacer esto, yo no quería llegar hasta este extremo, pero eso es lo que pasa en un país como este. ¡REGRESEN TRAKI YA MISMO! Juro que si esto no se soluciona en las próximas 24 horas voy a salir desnudo por la plaza Altamira y estaré ahí día y noche mostrando mi espectacular cuerpo hasta que subsanen esta situación”, finalizó Rein segundos antes de preguntar a nuestro pasante si sabía cuál era el significado del verbo subsanar.