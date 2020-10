Maduro anuncia nueva estrategia contra el Covid-19: Plan 7+7 Plus Ultra Sensible Retardante… y algo más

El presidente enfermero Nicolás Maduro, anunció este domingo en cadena nacional los detalles del nuevo plan de prevención que su gobierno ha creado contra del Covid-19: el Plan 7+7 Plus Ultra Sensible Retardante… Y Algo Más, que en opinión de los expertos no es más que el plan de prevención 7+7 pero con otro nombre.

En presencia de militares, ministros y los otros señores que aún reciben beneficios como la Caja Clap y/o regaños de Maduro, el presidente anunció la nueva ofensiva en contra del coronavirus mientras ofrecía una cancelación y trasmutación a todo mal: “Buenas noticias camaradas: el coronavirus no tendrá escapatoria con este nuevo plan de 7+7 Plus Ultra Sensible Retardante… Y Algo Más. ¡No podrá escaparse! El ‘Algo Más’ no sé todavía que es, pero eventualmente se me ocurrirá algo para ponerle. El novedosísimo plan consiste en poner 2 números juntos, con un signo de suma para que vean que aquí sí escuchamos a la Ciencia; autorizar unas 650.000 alcabalas adicionales en todo el territorio nacional y unos políticos presos, y con eso justificamos que estamos trabajando en contra del virus ese. Pero todo eso con un nuevo nombre que “implica” que esto es algo “radicalmente distinto” a lo que había hasta la semana pasada, que era, si la memoria no me falla, ¿verdad? el plan número 32 que hemos lanzado desde que comenzó este virus. Nosotros estamos en un esfuerzo sobrehumano para que el coronavirus no nos venza, por eso desde ya hago un anuncio para anunciarles que la semana que viene anunciaremos el nuevo plan en el que desde ya estamos trabajando, el Plan 7+7+7 Plus Ultra Sensible Retardante… Y Algo Más… con Sabores Tropicales, que será lo mismo que este pero con un plan de ramazos para el pueblo, un plan de Vick Vaporub para el pueblo y el té de moringa para el pueblo. Ah, y más alcabalas”, finalizó Maduro, mientras coronaba su banana split con 5 líneas de sanitizer.