Saime obliga a chamo con tatuajes a amputarse el brazo para poder tomarle la foto del pasaporte

El Sistema de Amputación, Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) obligó al joven Eduardo Querales (26) a realizarse una operación quirúrgica dentro de las oficinas del organismo para remover por completo su brazo izquierdo. Esto debido a que está completamente prohibido salir en la foto del pasaporte con pollina, pelo pintado, zarcillos, barba, tatuajes o cualquier otra señal de “malandreo”.

Conversamos con Alexandra Villegas, empleada del ente público encargada de atender las citas del pasaporte, mientras cumplía sus 30 minutos de horario laboral mensuales: “Ay no, aquí no andamos acectando (sic) esa chabacanería disque tatuajes ni que nada, así no van a andar saliendo en ninguna foto porque es que imagínate tú, ¿qué va a pensar la gente por allá por los europas si ven esa foto? Que todos somos unos malandros, Tren de Aragua o cosas por el estilo. Por eso aquí contamos con un Médico Integral Comunitario siempre listo para extraer cualquier extremidad tatuada como tal, así como para eliminar cualquier rinoplastia u operación que cambie su forma natural, porque aquí nada de eso tampoco. Y bueno, por ahí está la señora Mileydy que esa le echa tinta china en el pelo rapidito a toda esa gente que viene a tomarse esa foto con las mechas decoloradas”, explicó Villegas, quien además ofrece su servicio de sistema de uñas a todas las mujeres que se lo tuvieron que quitar antes de la foto.

Por su parte, Querales nos compartió sus reflexiones sobre el suceso: “Coño hermano, ¿qué más le toca a uno? Perdí el brazo pero por lo menos tengo pasaporte vigente. Prefiero ser mocho en Madrid que pelar bolas aquí en Caracas. Es más, ¿de qué me sirven los dos brazos aquí si ni trabajo se consigue?”, explicó el joven amputado.