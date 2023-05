Anuel le dedica su tercer embarazo a Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel AA, conocido por sus éxitos musicales y competencia de Nacho, anunció ayer que está esperando su tercer hijo desde que terminó su relación con la artista colombiana Karol G. Lo hizo a través de una publicación en Instagram, donde mostró una ecografía con el texto “pa ti, bebé @KarolG”.

Según fuentes cercanas al reguetonero, Anuel no ha podido superar la ruptura con Karol G y ha intentado llenar el vacío con otras mujeres, a las que ha dejado embarazadas sin querer. Sin embargo, el cantante asegura que sigue amando a su ex pareja y que le dedica cada uno de sus embarazos como una prueba de su amor.

“Mira wo, bebecita te amo puñeta, desde que lo nuestro se acabó tuve que acostarme con todas las gatas que me salieron al paso, pero siempre pensando en ti mi reina brrrr. Y aunque sin querer hice familia con unas cuantas jevas, quiero que sepas que lo único que me importa eres tú bebeciiiiitaaaaaa, por eso te dedico este tercer embarazo inesperado, ¿me escuchaste cabrona? Wo, mira, yo sé que tú estás saliendo con el lambón de Feid pero quiero que sepas que si el te embarazara yo sería capaz de criar a ese hijo como si fuera uno de los tantos míos que veo en el Día del Padre. Por favor Karola Gutierrez contesta al Whatsapp no seas tan mala gente conmigo”, escribió Anuel en un mensaje privado a Karol G que luego filtró a la prensa.

Karol G no ha respondido públicamente a las declaraciones de Anuel, pero se rumorea que está cansada de sus dramas y que está feliz con su nueva pareja. Mientras tanto, Anuel sigue esperando una señal de su ex y planea dedicarle su próximo álbum, titulado “Bebecita vuelve conmigo o preño a Yailin otra vez”.