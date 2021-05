GNB envía mensaje de solidaridad a policías colombianos

Un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) publicaron esta tarde un video en las redes sociales en el que expresan su solidaridad con los policías colombianos que se encuentran reprimiendo fuertemente las protestas en el país vecino, mandando un mensaje inequívoco de “fortaleza” y “ánimo”.

Obligamos a nuestro pasante a transcribir el video en cuadritos de papel toilet mojados que nos encontramos en la calle: “Muy estimados amigos policías parceros. Somos un grupo de compañeros y colegas suyos de la GNB que hemos venido siguiendom uy de cerca la situación de las protestas en Colombia; a través de este video les estamos mandando un mensaje solidario de apoyo muy grande. Resistan. Hagan lo que hagan, no dejen de reprimir, no dejen de lanzar lacrimógenas vencidas. Les dirán que es algo violatorio de los “derechos” humanos, pero no desistan. Esto es una carrera de resistencia. A veces el camino puede ser oscuro, pero eso es solo porque no se pusieron bien el casco. No dejen que cuestionen su autoridad, ni que les hagan dudar de su moral. Todo el que los acuse de algo no es un ciudadano de verdad, como no lo son tampoco los que protestan; y ustedes han demostrado bastante entereza en hacérselos saber. No tenemos que decir cómo hacer su trabajo, porque somos sus fans; solo les mandamos nuestras oraciones y que sepan que tienen a gente pendiente de ustedes por aquí. Un abrazo y cuídense mucho. Cualquier cosa que necesiten no duden en avisar, sin pena”, expusieron miembros de la GNB, quienes se notaban visiblemente emocionados por los videos de la represión desmedida desplegada por “sus hermanos” en Colombia.