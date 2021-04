Por error, gobierno importa 3.000 Ferrari Spider en lugar de la vacuna

El día de hoy arribó a Puerto Cabello un barco con 3.000 Ferraris 488 Spider, el cual, debido a lo que asumimos que fue “un pequeño error de comunicación” entre miembros del gabinete de Nicolás Maduro, iba a ser originalmente un cargamento de 3.000 vacunas Johnson & Johnson. Presuntamente.

«¡Qué cosas más raras que pasan!», exclamó Carlos Alvarado, ministro de Salud, en el comentario que le ofreció a nuestro pasante subpagado. «Estas cosas a veces pasan, uno pide una cosa y llega otra, las órdenes se traspapelan en el camino. Yo estoy seguro que mandé a traer unas vacunas de esas que son una sola dosis, un solo puyazo y ya. Hasta aprobé un presupuesto de 7.000.000.000.000.000 dólares que es lo que me imagino que cuesta traerlo. Y mira, llegó algo que no pedimos, unos tremendo carros para nosotr–digo, un lamentable acontecimiento, sin duda. ¡Qué cosas! Pero si algo he aprendido yo es que a caballo regalado no se le mira… ¿la muela? ¿Pezuña? ¿El estado de cuenta? ¡Bah! Ahorita no me acuerdo, pero es como dicen por ahí, la serendipia, pues. ¿Qué nos toca hacer con esos carros? Ya no los podemos devolver, nos los tendremos que quedar. Es como cuando uno está en un restaurante, pides una langosta al termidor y te traen una rostizada con finas hierbas y trufas. ¡No la vas a devolver, qué pena! No podemos hacer más nada sino este sacrificio por nuestro país», añadió Alvarado, quien se vacunó en Estados Unidos hace 3 meses.