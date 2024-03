Desaparecen a Scooby Doo por investigar el misterio del paradero de Tareck El Aissami

Un misterio nunca había quedado sin resolver para el gran equipo de investigación de Mystery Inc, aunque el verdadero paradero de Tareck El Aissami tal vez sea el primero. Esto luego de que el miembro estrella del equipo y único gran danés capaz de armar un porro, Scooby Doo, desapareciera repentinamente mientras se encontraba investigando las adyacencias de Fuerte Tiuna en busca de pistas junto a su mejor amigo, Shaggy.

Debido a la indisponibilidad de Shaggy de ofrecer declaraciones porque se encontraba en un “mal viaje”, conversamos con Scrappy Doo, sobrino del desaparecido investigador canino: “Si yo hubiera estado ahí nada de esto habría pasado, apenas hubiera salido el primer Sebin le muerdo la pierna porque nadie se mete con ¡Scrappy Scrappy Doo! Todo esto es culpa de Shaggy que siempre se la pasa arrebatado, pendiente de matar el monchis en vez de investigar, la otra vez estaba tan pegado que duró como 4 horas comiendo lentejas del Clap directo de la bolsa. Por eso es que les pasan las vainas, y a uno que sí está activo para cualquier vaina prefieren dejarme encerrado en la camioneta como si fuera un pincher. Pero me da igual, porque no me importa si se llevaron Scooby al Helicoide, a Ramo Verde o a Plaza Venezuela, los voy a perseguir y los voy a volver mierda con mi ¡PODEEEEEER PERRUNOOOOO!”, afirmó Scrappy Doo, mientras aspiraba 7 líneas de perico.