Hombre sospecha que vecino emigró porque tiene 2 años con la luz de la sala prendida

Fernando Da Costa, un señor residente en el municipio Chacao de Caracas, comenzó a sospechar hoy que su vecino había emigrado, luego de pasar los últimos 2 años viendo la luz de la sala encendida continuamente. A través del grupo de Whatsapp de la urbanización, otros vecinos de la calle le confirmaron a Fernando que en efecto su vecino se fue del país en 2018.

Da Costa, a quien se le suelen olvidar detalles como los cumpleaños de sus hijas, nos comentó sobre sus agudas observaciones detectivescas: “Mira, vale, fíjate que un día de estos me di cuenta que el vecino de enfrente tenía la luz de la sala prendida. Pero me pareció extraño porque después volvi a ver esa luz prendida como a las 2 de la madrugada, que bajé a servirme un vasito con agua. Y esa gente no es de tener pachanga a esa hora, qué va; más bien son bien reservados. Es raro porque tengo tiempo sin verlos. Yo me imagino que desde que vendieron el carro les cuesta más movilizarse y por eso no me los he encontrado entrando a la urbanización. O a lo mejor es que les da pena salir, porque más nunca vino la muchacha que los ayudaba con la limpieza. Lo raro es que esa era la única luz prendida. Ni la cocina, o un baño o un cuarto, o el jardín. Y mira que aquí hay que tener el jardín bien alumbrado porque se te meten los malandros. Yo tengo la teoría de que esa gente se fue y no avisó. Ay, Dios mío ¿y cómo hago yo para apagarles esa luz? Mira que les va a salir caro ese recibo”, dijo Da Costa, quien así como no vio la ida de sus vecinos tampoco pudo ver como sus vecinos comenzaron a burlarse llamándolo “Sherlock” en el chat paralelo —porque siempre todo grupo de Whatsapp tiene su chat paralelo para poder chismear mejor—.