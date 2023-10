Karol G promete no cantar “Mañana Será Bonito” en Venezuela por respeto a los residentes de Maracay

La reggaetonera colombiana Karol G, reconocida por éxitos como “Gatúbela”, “Provenza” y “Qué asco, por qué salí con Anuel”, anunció la fecha de su concierto en Caracas perteneciente a la gira “Mañana Será Bonito”. Según informaciones, la cantante aseguró a sus fanáticos que no cantará el tema homónimo del álbum por respeto a todos los residentes de Maracay que deben vivir todos los días en esa ciudad.

En una rueda de prensa organizada para ofrecer detalles sobre la gira, G, habló sobre su decisión de no incluir el tema en el repertorio del concierto: “Yo amo mucho Venezuela pues, y como una señal de respeto para todas mis bichotas de Maracay, no voy a cantar esa canción porque sabemos que ni mañana, ni pasado, ni otro día será bonito allá, ¿cierto? Pero estoy segura que mis canciones serán un poco de agua fresca para todos los asistentes, para que sepan que no deben perder la esperanza, así vivan en lugares como Maracay, Carúpano o Lima. No se preocupen que igual les tengo una sorpresita por ahí, una artista invitada que no les puedo decir quién es, pero es super exitosa internacionalmente y su nombre empieza Sh y termina en Odbexa”, concluyó la cantante colombiana al momento de anunciar una canción nueva con Yailin La Más Viral.