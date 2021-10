Hotel Humboldt ofrece paquete a huéspedes que aparezcan en Pandora Papers

Si saliste en los Pandora Papers… ¡felicidades! Para consentir a su “distinguida” clientela, el Hotel Humboldt aprovechó la publicación de esta tanda de casi 12 millones de documentos secretos para hacer una superpromoción a todas esas personas que fueron señaladas por estafar y evadir impuestos: el paquete consta de 3 días y 7 noches a un precio preferencial de $32.000, ofreciendo también asilo al que lo necesite.

Calixto Pérez, gerente actual del Hotel Humboldt, compartió algunas palabras sobre el nuevo paquete turístico del hotel: “¡Esto claramente es una ganga! Yo sé que a todos los están señalando en este momento, pero nosotros no; nos complace recibirlos y tenerlos acá. Lo bueno es que aquí también pueden evadir impuestos y nadie les dirá nada. ¡Siéntanse como en casa! Claro, si estar en casa les cuesta todo este dineral. Aquí tienen que dar platica pero es una tarifa especial para ustedes los acusados en estos fastidiosos documentos. Estamos emocionados por recibirlos porque la única cara que vemos todas las semanas es la de nuestro presidente Nicolás Maduro y la verdad queremos ver carne fresca. Recuerden traer con ustedes unas pastillas para el mareo no les vaya a dar una pálida acá arriba”, finalizó Pérez minutos antes de que lo llamara Jorge Arreaza molesto, porque no apareció en los Pandora Papers y no podrá disfrutar del paquetico.