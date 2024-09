Maduro ordena capturar a Santa Claus y a todos los duendes que no obedezcan adelanto de la Navidad

Como se ha vuelto tradición en Venezuela, el primer mandatario nacional y fanático de las hallacas de diablito con Choconut, Nicolás Maduro, decretó que la Navidad comenzará a partir del 1 de octubre. Así mismo, el presidente advirtió que no lo pensará dos veces para ordenar la captura de Santa Claus, sus renos y todos los duendes explotados laboralmente en el polo norte que se rehúsen a acatar esta orden presidencial.

“Mucho cuidado, señor Santa Clocs (sic), con no empezar a repartir regalos desde octubre, porque ya le tenemos preparada una cama en el congelador del Subway del Helicoide ¿verdac?”, afirmó el gobernante en su programa Con Maduro + o -. “Y todos esos enanos fascistas que se hacen llamar duendes están advertidos también, ¿ah? Si se ponen cómicos los metemos en una caja Clap y los enviamos directo al Polo Sur, no nos importa, porque los vamos a reemplazar con la gran Misión Chamba Juvenil, que sí están dispuestos a trabajar por salvar la navidad bolivariana. Además, decreto aquí mismo que adelanto el año nuevo para esta medianoche, porque me provocó comerme unas uvitas”, concluyó Maduro, mientras le servía galletas y leche a Santa para ver si este año lograba atraparlo de verdad.