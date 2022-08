Sascha Fitness destruye los límites del espacio-tiempo y logra publicar 32 horas de su día en stories

La reconocida influencer del fitness y la figura más parecida a Messi para las mujeres, Sascha Fitness, rompió una de las barreras que nos limitan al espacio-tiempo al reiniciar la traslación de la tierra para lograr un día de 32 horas y montar TODO ese momento de su vida en los stories de Instagram.

Fitness, quién es la única persona que ha logrado hacer una torta tres leches de almendra, destacó: “Mis amores, esto es por y para ustedes, me alegra informarles que ahora tendrán historias las 32 horas que dura el día, sé que les genera ansiedad cuando me desaparezco, pero ya no más. Desde ahora tendrán todita la info de cualquier cosita que haga, y trataré de subir más fotos con Andy que sé que les encanta pero ustedes ya saben como es él… penoso. Bueno, ahora mismo me voy a Dubai a salvar todas las mujeres que están oprimidas por el yugo machista y después de eso haré pilates y levantaré 350 kilos mientras hago sentadillas y alimento a Sienna, busco productos baratísimos de $ 3.000 dólares, un día normal como siempre ustedes saben”, finalizó Sascha mientras firmaba con Disney su propia serie de superheroína donde su kryptonita será el refresco.