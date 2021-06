Apartamento en Caracas se revaloriza porque tiene internet CASI todos los días

¡Una buena noticia para los propietarios de inmuebles en la ciudad de Caracas! Este viernes, el apartamento 3-C del Conjunto Residencial Colinas de Las Cumbres de las Terrazas del Country Club Plaza se revalorizó en un 1000% al poder ofrecer a cualquier potencial comprador el servicio de internet de manera intermitente por 30 minutos CASI todos los días.

Rogelio Méndez, dueño del apartamento que pasó de valer $200 a valer $20.000 gracias a la reactivación intermitente de un internet de 512 Kbps, habló sobre cómo un golpe de suerte puede convertirte en un inversor de prestigio de la noche a la mañana: “Century 21, Remax, el manganzón de mi primo Heberto que me está cuidando el apartamento, todos ellos intentaron vender mi propiedad en Caracas, sin éxito. Muchos interesados que llegaban tenían el mismo problema: no había Internet nunca. No tenían problemas con la vista al Ávila, no tenían problemas que faltara la luz, el agua, el aseo o que mi primo Heberto viviera con ellos porque está desempleado, pero el rollo del Internet era inaceptable. Ahora que CANTV volvió a poner unos cables que se robaron de otros apartamentos creo que la cosa cambió, yo creo que puedo vender el apartamento más rápido porque ahora todos van a DESEAR navegar en el internet que A VECES llega al edificio”, aseguró Méndez mientras hablaba con su agente inmobiliario para ofrecer su apartamento a editores freelancers de video.