Banco de Venezuela anuncia que es mayo bancario

Ricardo Gastón, vocero subpagado del Banco de Venezuela, anunció esta tarde que mayo será un mes 100% bancario, ya que según sus palabras la institución bancaria tiene acumulada “cientos de responsabilidades financieras para el mejoramiento de sus funciones”, como ponerse al día con Grey’s Anatomy y la Mujer de Judas.

Gastón, quien admitió que no tiene una cuenta en el Banco de Venezuela ya que no es un beneficio —ni para los empleados ni para nadie—, hizo el anuncio que no tomó por sorpresa a muchos venezolanos: “Estimados señores y señoras, el Banco toma este oportuno momento para avisarles desde temprano que durante el mes de mayo todos los días serán bancarios. Si tiene alguna transferencia que hacer, algún servicio que pagar o alguna deuda pendiente, resuelva con otro banco o vaya a ver qué hace; nosotros estaremos muy ocupados haciendo tablas de excel con los torrents que tenemos descargados, haciendo resúmenes de cuentas de series por ver y poniendo todas nuestras carpetas de pelis descargadas en orden. ¿Quería buscar la pensión, efectivo o entregar otra fotocopia que se le había olvidado al Banco para abrirse una cuenta? Tendrá que esperar a junio, estimamos que a eso de la segunda, tercera semana de junio volveremos a trabajar con normalidad, si es que a eso que hacemos se le puede llamar trabajar. Igual pedimos que estén pendientes de sus correos yahoo, ya que los mantendremos informados a través de ese medio”, concluyó Gastón, quien pidió que le dejaran de lanzar tomates ya que él solo es el mensajero.