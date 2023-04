Tras separarse de Shakira, Piqué asegura que jamás volvería a estar con una venezolana

Recientemente, el ex futbolista español protagonista de las peores derrotas del FC Barcelona en los últimos años, Gerard Piqué, sostuvo una conversación con el streamer y periodista deportivo Gerard Romero en la que aseguró que su salud mental se ha visto afectada por los comentarios que ha recibido en redes sociales tras serle infiel a su ex pareja Shakira, por lo que tomó la decisión de no volver a tener una relación con una venezolana.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a gastar todos sus megas viendo la transmisión, en la cual el infiel aseguró: “Yo sé que a la gente lo que le gusta son las tiraderas, como la del Reke con el Prieto, pero nunca pensamos en las consecuencias que eso puede tener en la otra persona ¿se imaginan si el Prieto se hubiese deprimido? No podríamos disfrutar sus videos mostrando billetes de $1 en Estados Unidos. Por ejemplo, mi ex-pareja es venezolana y me lanzó su tiradera con el Bizarrap y ahora tiene a todas las señoras mantenidas cantando mientras llevan al niño a clases de tenis, ¿y quién piensa en mi? Uno monta los cuernos y ahora tiene que vivir con las consecuencias, de verdad que no me parece. Más nunca pienso con salir con una venezolana, son muy problemáticas, a pesar de que le quedan buenísimas las arepas y ese café Juan Valdez venezolano sea tan bueno, no vale la pena”, concluyó Pique, mientras revisaba perfiles de Tinder para montarle cacho a su actual pareja.