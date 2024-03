Collarín de Neutro Shorty cumple 48 horas arrebatado

El rapero, cantante, compositor y caja de velocidades, Liomar Acosta, también conocido como Neutro Shorty o “el chamo de ahora soy yo”, recientemente sufrió un accidente de tránsito que le obliga a usar un collarín. Según informes, el collarín lleva más de 48 horas bajo los efectos de sustancias psicoactivas.



El collarín cervical, conocido en el bajo mundo como el aprieta yugulares, habló con nuestro pasante subpagado que casualmente se rebuscaba vendiendo tequeños en un concierto del artista: “Mano, ando es loco, desde que el señor Shorty me compró no he dejado de aspirar humo, burusas de pastillas para el dolor y hasta un poco de anís ligado con leche condensada. Yo pensaba que solo los humanos podían hacer esto, pero resulta que las cantidades industriales de hierba del rey que consume mi dueño podrían arrebatar cualquier ser vivo u objeto, sino pregúntenle a su teléfono, sus cadenas o cualquier persona a menos de 1 kilómetro de distancia. Espero que esto quede solo en un momento de diversión y que no caiga en cosas más peligrosas, como en ser evangélico y usar faldas de jean por ejemplo”, concluyó el collarín mientras nuestro pasante subpagado se daba cuenta de que toda esta noticia fue solo una alucinación.