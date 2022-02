Padre de acuerdo con que su hijo sea gay siempre y cuando le mande plata

El señor Carlos Gutiérrez aseguró este viernes que él está de acuerdo con los derechos de Lalo, su hijo gay, siempre y cuando lo apoye financieramente y no le hable de las “mariqueras” esas que hace.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar un poco con el señor Gutiérrez para conocer un poco más de cerca sobre su conveniente y flexible opinión: “Mi hijo siempre será mi hijo, o mi hija, ya ni sé que es; pero déjate de vainas, uno tiene sus límites. Él salió del closet cuando se fue de la casa porque él pensaba que yo no lo iba a aceptar, y pensó bien. Menos mal que se fue. En este momento nos llevamos mejor: los 5 minutos que hablamos al mes por teléfono transcurren sin problemas. Yo estoy intentando aceptar la situación, depende del día y de la cantidad de dinero que mande mensual veo si estoy de acuerdo o no; es subjetivo, tú me entiendes”, finalizó Gutierrez mientras le pedía a su hijo el iPhone 13 pro MAX si quería seguir recibiendo la bendición.