Conservador incómodo ante la idea de compartir misma opinión homofóbica con Iris Varela

Tras las declaraciones de Iris Varela del día de ayer sobre la posibilidad de aprobar el matrimonio homosexual en Venezuela, el señor Alfredo Vivas, opositor, conservador y ferviente católico, sintió una gran ola de incomodidad recorrer su cuerpo al pensar que comparte la misma opinión que la diputada chavista.

Vivas, quien desde que se dio cuenta de este acuerdo tácito se encuentra en su cuarto sin comer, sin dormir y sin bañarse, nos comentó más sobre el debate moral que lo carcome: “Wow, yo siempre he tenido una posición bastante… no diría ‘fuerte’, sino correcta hacia el tema del matrimonio homosexual. No me parece algo de Dios, así como ponerle mayonesa a la hallaca, no se debería permitir, no es natural. Ahora, lo que me sorprende es estar de acuerdo en lo que dice Iris Varela, que estemos pensando lo mismo… ¿Será que ella está saltando la talanquera? ¿Será que abrió por fin los ojos? Caramba, creo que puedo estar equivocado, pero no lo sé. Es decir, yo sé que yo tengo la razón, lo dice la Biblia, ¿pero cómo es eso de que ella tenga la razón también? No sé cómo me siento estando de acuerdo con ella. No me gusta compartir opiniones con gente loca como ella, pero si Iris piensa eso, ¿significa que yo también soy loco y soy una persona horrible? Dios mío, ilumíname”, suplicó Alfredo, quien luego se retiró a rezar 100.000 Padres Nuestros.