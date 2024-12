Esta mañana el primer mandatario nacional y enemigo de Rawayana a pesar de haberles robado una canción, Nicolas Maduro, arremetió contra el difunto cantautor Simón Díaz en cadena nacional por sus letras denigrantes contra las vacas venezolanas, asegurando que “no son ningunas mariposonas”, como el artista las pinta en su aclamado tema “La Vaca Mariposa”.

Los ataques se produjeron durante la novena hora de su programa Perreando Con Maduro+, a través de la señal de VTVMusic: “Ayer estaba revisando Spotify y descubrí un mal llamado ‘artista’ que se gana la vida denigrando a las humildes, nobles y trabajadoras vacas venezolanas, llamándolas ‘mariposonas’ en sus canciones, ¿ah? Te lo advierto de una vez, Simón Díaz, ¡las vacas venezolanas se respetan! ¡no son ningunas mariposonas! Aquí todos vamos a salir en defensa de nuestras deliciosas vacas venezolanas, ¿verdac? Así como también tenemos que defender a los fieles perros venezolanos, que un tal Nacho anda llamando mujeriegos, ¡sinvergüenza! ¡Mujeriego serás tú con ese poco de muchachos regados! ¿ah? Y a ese Danny Ocean, que lo conocerán en su casa, también lo tenemos en la mira, ¿verdac? Nos quiere engañar, como si no supiéramos que las Babylon Girls se extinguieron hace miles de años cuando cayó Imperio neobabilónico, ¡deja de mentirle al pueblo venezolano, Daniel Océano! Y que no se nos olvide Olga Tañón, que me anda diciendo mentiroso, ¡yo no soy ningún hombre mentiroso! ¿verdac, Cilita? Yo nunca le he dicho a Cilita que voy a trabajar hasta tarde para quedarme jugando Fortnite con Arreaza, ¡eso es falso de toda falsedad!”, arremetió Maduro, minutos antes de partirse los ligamentos cruzados en ambas rodillas por intentar perrear hasta abajo.