Gobierno prohíbe la felicidad

El gobierno nacional, al mando de Nicolás Maduro, ordenó esta noche prohibir todo tipo de demostración pública y privada de felicidad, incluyendo festivales, conciertos, cumpleaños y orgías, a menos que estén previamente autorizados por las autoridades pertinentes y juren lealtad eterna al PSUV de antemano.

Durante su novena cadena nacional del día, Nicolás Maduro arremetió contra la gente que disfruta de la vida: “Ya basta de tanta guachafita y tanta celebradera, ¿ah? Aquí lo único que vamos a celebrar es el legado del comandante supremo Inter dimensional Hugo Chávez. Si quieren conciertos que vayan a uno de Dame Pa’ Mátala, La Melodía Perfecta o Hany Kahuam, ¿para qué quieren más? ¿Ah? ¡La patria de Bolívar, Chávez y Alex Saab se saca adelante es trabajando por 5$ al mes!”, aseveró Maduro.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los venezolanos que aún quedan en el país y pensaban desconectarse un poco de la situación este fin de semana, así nos lo comentó Andrés Hernandez: “Chamo, yo voy a agarrar esa plata que me iba a gastar el fin de semana y me voy a comprar unas botas nuevecitas para cruzarme el Darién porque este peo no me lo aguanto más”, explicó, mientra le escribía a todo su árbol genealógico en el exterior quien lo podía recibir por unos 6 años mientras se establecía.