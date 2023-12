Presidente de mesa electoral establece récord mundial de Candy Crush

José Ramón Pérez, un desempleado caraqueño de 52 años que ejerció hoy como presidente de una mesa electoral, rompió esta tarde sin proponérselo el récord mundial del juego Candy Crush. Esta hazaña no habría sido posible sin su patriótica y honorable participación durante el referendo que se llevó a cabo este domingo, en el que según datos oficiales de VTV participaron 97 trillones de venezolanos.

Nuestro pasante subpagado asistió al centro de votación Unidad Educativa Virgen María Virgencita del Llano de la Virgen, ubicado en el oeste de Caracas, donde logró obtener las declaraciones de Pérez, quien no despegó la mirada de su teléfono mientras conversaba con nuestro enviado: “¿Ya son las 8 de la noche? ¿Tan rápido? ¡Qué vaina chico, es que el tiempo se pasa volando con estos jueguitos del teléfono! Si no es porque me llama el señor este que trabaja con los Récord Guiness ni me doy cuenta. Según me dijo, acabo de superar el récord anterior, que lo tenía una tal señora Gladys de Maturín después de llegar al nivel 375.470 en tan sólo 12 horas. Creo que hubiera podido hacer unos terscientos niveles más pero hace como dos horas me dio un ataque de bostezos, una bostezadera loca que me sacó un poquito de concentración. La verdad es que yo no estaba ni pendiente de batir ningún récord de nada, sólo estaba buscando con qué distraerme porque esto aquí estuvo bien lento y a ninguna de las milicianas que mandaron para acá le gustaron los piropos míos”, concluyó Pérez, mientras se preparaba para romper el récord de Farmville luego de que el CNE anunciara extender por dos horas el referendo.