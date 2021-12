Fiesta baila sabrosa salsa que habla sobre abuso doméstico

La salsa es un género musical conocido en el mundo entero por tener, gracias a la clave, un ritmo sensual para la pista de baile; pero pocos han parado en reparar que muchas de sus letras, si las escuchas con detenimiento, pueden causarle una depresión clínica a cualquiera. Este jueves, todas las parejas presentes en una fiesta realizada en casa de Michi lo dieron todo bailando una salsa cuya letra escondía una apología sobre abuso doméstico.

“¡Uy, que divina esta canción! ¡Me encanta! ¡Me en-can-ta!” gritaba Michi mientras arrastraba al pobre Roberto al centro de la sala al escuchar los primeros compases de la pegajosa canción, que decía cosas como: “Ella era una niña en aquel bar / llena de moretones, lloraba sin parar / el culpable es él por no apreciar / a la que en vez de amar prefirió maltratar”. Michi y sus amigos se lucían en la pista de baile al hacer un círculo y alternarse haciendo unos pasos deslumbrantes cuando el coro decía “pero ella pedía más y más / y yo que soy hombre le tuve que dar”. Sin embargo, José Manuel, quien no sabe bailar y se quedó sentado escuchando la letra, terminó con una ratón depresivo llorando por alguien que probablemente no existe.