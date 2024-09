Gobierno dota hospital con pista de motopiruetas

El gobierno de Nicolás Maduro sigue dando de qué hablar en su incansable tarea de hacer la vida de los venezolanos más peligrosa, y es que recientemente el Ministerio de Salud ha dotado al menos 2 hospitales con pistas de motopiruetas para aumentar el flujo de pacientes a los que no van a poder atender.

Mientras derrapaba una moto sobre el ataúd de un compañero que murió derrapando una moto, Keiber Manuel Oropeza, vicepresidente de Motopiruetas por la Paz, la Vida y el Anís declaró: Mano, nos la lacreamos con esta donación al hospital JM de Los Ríos, ahora los pacientes sí van a poder hacer su caballito y su 360 backflip relajados. Es que pa’ hablarte claro, a veces uno tiene que olvidarse de esos problemas banales que si la gonorrea, el trasplante de menisco o el trasplante de gonorrea y vivirse su película, ¿me entiendes? Esta pista de motopiruetas cuenta con todo lo que necesita un atleta olímpico de las calles, rampas, una barra de tragos y una baranda bien sólida para reventarse el coco cuando se anda en velocidad, así que no se vengan a quejar luego de que la revolución no manda insumos, ¿qué más insumos que estos cócteles con yogurt?” concluyó Oropeza antes de partirse una pierna y quejarse de que no hay yeso en el hospital.