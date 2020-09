Joven ahorra dinero al mudarse de anexo a Suite Presidencial del Eurobuilding

El joven caraqueño Oswaldo Castillo tomó este jueves la decisión financiera más acertada de sus 27 años de vida al mudarse de su anexo de 10.000$ al mes en Los Dos Caminos a una Suite Presidencial del Eurobuilding, lo que le permitirá ahorrar dinero que podrá invertir en productos de bodegón o en cualquier otro gusto alocado.

astillo ofreció sus declaraciones sobre el increíble logro de ahorrar dinero en Venezuela desde el podio de la sala de eventos del Eurobuilding, recinto que está incluido en lo que paga por la suite: “Mira, yo tenía mi anexo bien cómodo de 12 mts. cuadrados monoambiente, que ese es el nombre que le ponen a estas cosas para decir que todo está arrejuntado, pero fíjate que era bien cómodo y lujoso. ¡Tenía una cocina eléctrica y todo, pues! Pero como a todos me pegó la situación, y como se me hizo imposible seguir pagando el anexo, para ahorrar me vine a la suite presidencial del Eurobuilding, que es más barata que el anexo y no me ha ido mal porque he logrado ahorrar plata con esta opción. Básicamente me arreglé la vida con esto, porque mira que con la pandemia no he podido hacer tanto dinero y aquí por lo menos me voy a ahorrar 500$, que no es fácil hacerlos en Venezuela. Además aquí no pago 8 meses de depósito, 8 de comisión, 3 para la señora que alquila y 1 para el vigilante de la urbanización”, aseguró Castillo, mientras se despedía para ir a desayunar, cenar y almorzar en el buffet del hotel.